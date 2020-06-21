شاهد.. كيف يستعد بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية و"اختبار" لاعبيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى بيراميدز بكافة الطرق، من أجل العودة سريعًا لخوض التدريبات الجماعية، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى بداية من اليوم السبت، حيث خضع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي وباقي أفراد الفريق لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا قبل العودة رسميًا للتدريبات.
وخضع جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادًا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم 25 يوليو المقبل.
وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.
وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.
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