شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستعد بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية و"اختبار" لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى بيراميدز بكافة الطرق، من أجل العودة سريعًا لخوض التدريبات الجماعية، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى بداية من اليوم السبت، حيث خضع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي وباقي أفراد الفريق لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا قبل العودة رسميًا للتدريبات.

وخضع جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادًا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم 25 يوليو المقبل.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.