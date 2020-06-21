شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى ينصح طلاب الثانويه العامة بطريقة أيمن الكاشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد محمود لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، بمناسبة حلول ليلة أول أيام الامتحانات، وجاءت نصيحة لاعب المارد الأحمر لطلاب الثانوية، على طريقة المعلق أيمن الكاشف، الذى أشتهر ببعض كلماته التى يطلقها دائمًا خلال قيامه بالتعليق على مباريات الدورى المصرى الممتاز، وكذلك كأس مصر.

وكتب محمد محمود عبر صفحته الرسمية على تويتر، قائلاً: "ليلة أول امتحانات الثانوية، ربنا يوفقكم يا حبايبنا، البداية مهمة جدًا، ضغوطات كتير عليكم وظروف الوباء ورهبة أول مادة، لكن توكلوا على الله واستبشروا خيرًا".

أضاف قائلاً: "نصيحة ورقة الإمتحان، أبدأ بالممكن والضرورى تصنع المستحيل، بصوت كابتن أيمن الكاشف طبعًا".

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وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائى وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألمانى المعالج له، والذى أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألمانى الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الأهلى قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع فى الرباط الصليبى بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

ونفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود، إلى وادى دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل، بدعوى اكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين فى الرباط الصليبى طوال الفترة الماضية.

وقال نادر شوقى، وكيل اللاعب محمد محمود ، إن الأهلى لم يتحدث معه فى مسألة التفكير فى إعارة محمد محمود، مؤكداً أن اللاعب تعافى تماماً من الإصابة وأصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بمجرد عودة الفريق الأحمر للتدريبات، وتحدث نادر شوقى كمسئول بنادى الجونة قائلاً، "لم نفكر إطلاقاً فى استعارة محمد محمود لأننا نعلم جيداً أنه مستمر مع الأهلي".