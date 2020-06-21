شكرا لقرائتكم خبر عن هوجو بروس: مفاوضاتى مع الزمالك "فشلت".. والفوز على الفراعنة أعظم ذكرى فى تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البلجيكي هوجو بروس مدرب الكاميرون السابق، الستار عن المفاوضات التى سبق وتلقاها من نادى الزمالك، قائلاً: "تلقيت مفاوضات مع الزمالك ولكنها لم تكتمل، لأنهم لم يوافقوا على طلباتى لذلك فشلت المفاوضات، وكنت محبط جدا من فشل المفاوضات، لأننى كنت أفضل العمل في مصر".

أضاف المدرب البلجيكى، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2"، إنه لم يتحدث معه أحد من اتحاد الكرة المصرى، إلا إنه قام بإرسال سيرته الذاتية للجبلاية من أجل العمل مدربًا للفراعنة، ولكن الاتحاد تعاقد مع مدرب آخر، وتفاجئنا بخروج مصر مبكرًا لأنها كانت المرشح الأول لبطولة 2019.

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وتابع مدرب الكاميرون السابق: عندما أرى عدد اللاعبين المميزين في منتخب مصر أشعر أنه المرشح الأكبر للبطولة، أبرزهم بكل تأكيد هو محمد صلاح، الذى يلعب في أكبر أندية العالم، أرى أنه لابد أن يحدد هو بنفسه بقاءه أو رحيله عن ليفربول.

أردف هوجو، إنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام الفوز ببطولة أفريقيا مع الكاميرون بعد عام واحد من تدريبه، قائلاً: "لم أتخيل نهائيا أن أفوز ببطولة أفريقيا مع الكاميرون بعد عام واحد من تدريبى، وشاهدنا الكثير من مباريات الكاميرون ومصر لكى أفوز على الفراعنة في النهائي".

أستطرد حديثه مؤكدًا إن الكاميرون كانت الأحق بالفوز بالبطولة ولكن مصر قدمت مستوى جيد، والمستوى البدنى هو الذى رجح كفتنا على مصر بسبب التعب البدنى لهم في الشوط الثانى والذى ظهر في تنظيم الدفاع للفراعنة الذى كان الأسوأ، والتتويج ببطولة أفريقيا هي الذكرى الأفضل في تاريخى لأنها بطولة قارية".