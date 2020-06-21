شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي : مرتضي منصور حول الزمالك الي مفخرة الأندية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الإعلامى طارق يحيي، أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حوله إلى مقر تفتخر به أعضاء الجمعية العمومية ، مضيفا ان النادي اصبح من الداخل مفخرة الأندية العربية، وقال طارق يحيي في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : مرتضي منصور نجح في بناء فريق قوي وصنع نادي مشرف لأعضاء الجمعية العمومية ولهذا فوجب علينا شكر المجلس الحالي بقيادة مرتضي منصور واصفا إياه بانه يهاجم بسبب الإنجازات التي صنعها للزمالك خلال فترة تولية رئاسة النادي.

كما قال طارق يحيي ان مرتضي منصور استجاب الي نداء قناة الزمالك بتخصيص معاش شهري لقدامي النادي الذين وافتهم المنية الفترات الماضية، وعرض طارق يحيي نص رسالة من مرتضي منصور له عن هذه الواقعة الوتي جاء فيها : يا كابتن طارق احترام الرموز مش بالهجص والكلام المعسول الرموز هم أصحاب النادي وتكريمهم بانهم ميحتاجوش الا لربنا وناديهم اللي افنوا عمرهم في خدمته ويمنع عنهم شر العوز والحاجة.

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في سياق مختلف أنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية علي انضمام الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ليصبح اللاعبان أولي صفقات الزمالك الصيفية المقبلة ولكن يتبقي فقط حصول كلا اللاعبين علي مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولي للحضور الي القاهرة واتمام الكشف الطبي عليهما قبل مشاركتهما في تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الثنائي قاما بالتوقيع علي عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائي باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التي كانا يلعبان فيها.

من ناحية أخري وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراءات صارمة وبرنامج غذائي مكثف يخضع له اللاعبون خلال الفترة الحالية لضبط اوزان اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية وسط احترازات طبية بداية من اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض اول تدريب.