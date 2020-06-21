شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مونديال اليد.. مصر قبلة البطولات الدولية..1997 و2009 شاهد عيان على نجاح الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن الاتحاد وافق على تقديم دعم مالي لمصر أكبر من باقي الاتحادات بسبب اقبالها على تنظيم المونديال، قائلا : "دعمنا مصر بمليون فرنك سويسري قبل تنظيم المونديال، وساهمنا في دعم 209 اتحاد محلي لمساندة الأندية في أزمة كورونا".

وتعتبر بطولة كاس العالم للكبار لكرة اليد رجال أكبر بطولة للعبة وتستضيفها مصر العام المقبل بمشاركة 32 دولة من جميع أنحاء العالم، وأكد حسن مصطفى أن الدولة تقدم كل الدعم لنجاح البطولة ولا نية لتأجيلها.

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وأصبحت مصر وجهة للاتحادات الدولية فى جميع الألعاب الرياضية، وصارت على مشارف تنظيم العديد من البطولات العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن نجح رجال مصر فى الحصول على ثقة الاتحادات الدولية الكبرى، ونجحت مصر فى الحصول على تنظيم العديد من البطولات رغم وجود منافسة قوية من جانب عدة دول، إلا أن أحفاد الفراعنة نجحوا فى السيطرة على تنظيم كل البطولات الكبرى فى مختلف الألعاب وذلك نتيجة المقومات والبنية التحتية القوية للغاية الموجودة.

واستعادت مصر دورها فى استضافة بطولات العالم للرياضة مرة أخرى، ويأتى ذلك فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرياضة والرياضيين والتى بات واضحاً فى جميع المحافل، حيث تستضيف مصر 5 بطولات كأس عالم فى الـ3 سنوات مقبلة.