شكرا لقرائتكم خبر عن مستغلا الغياب عن الأهلى.. أليو بادجى مقضيها مع بنت الجيران فى الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلي، للظهور فى مقر القلعة الحمراء مع باقى زملائه بداية من غدًا الأحد، للخضوع للفحوصات الطبية وإجراء المسحة للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا، قبل منح الضوء الأخضر لعودة التدريبات الجماعية، بناءًا على قرار لجنة إدارة الأزمات التابعة لرئاسة الوزراء، والتى سمحت بعودة النشاط الرياضى والتدريبات الجماعية بشروط، بداية من اليوم السبت، كما يعود الدورى الممتاز وجميع المسابقات الرسمية من بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وتزامنًا مع هذا الحدث، نشر أليو بادجى عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، مقطع فيديو خلال قيادة سيارته فى شوارع مصر، ويستمع لبعض الأغانى الشعبى، ومنها أغنية "بنت الجيران" للمطرب حسن شاكوش، وعلق عليها قائلاً: "موسيقى مصرى".

ويواصل جهاز الكرة بالأهلى عقد الجلسات والترتيبات لاستئناف التدريبات، وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على مدار الساعات الماضية، اجتماعاً بملعب التتش مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم، فى حضور خالد محمود طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موعد عودة النشاط الرياضى والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى التدريبات بقيادة ديفيد سيزار المدرب العام، يوم الاثنين المقبل، لحين عودة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من إجازته فى سويسرا.