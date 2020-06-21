أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 20 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 20 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اللجنة الطبية فى الأهلي تجتمع بالأجهزة الفنبة للنشاط الرياضى اللجنة الطبية فى الأهلي تجتمع بالأجهزة الفنبة للنشاط الرياضى عقدت اللجنة الطبية بالنادى الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا اليوم، السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق الإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة. مستغلا الغياب عن الأهلى.. أليو بادجى مقضيها مع بنت الجيران فى الشارع.. فيديو يستعد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلي، للظهور فى مقر القلعة الحمراء مع باقى زملائه بداية من غدًا الأحد، للخضوع للفحوصات الطبية وإجراء المسحة للتأكد من عدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا، قبل منح الضوء الأخضر لعودة التدريبات الجماعية، بناءًا على قرار لجنة إدارة الأزمات التابعة لرئاسة الوزراء، والتى سمحت بعودة النشاط الرياضى والتدريبات الجماعية بشروط، بداية من اليوم السبت، كما يعود الدورى الممتاز وجميع المسابقات الرسمية من بعد يوم 25 من الشهر المقبل. Advertisements كم لاعب فى الدوري المصري نال إعجاب فايلر؟.. الإجابة مفاجأة رغم أن إدارة النادى الأهلى عرضت أكثر من لاعب مصرى بالدورى المحلى على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن المدير الفنى لم يكن متحمساً لمعظم _إن لم يكن جميع_ هؤلاء اللاعبين تقريباً باستثناء طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الذى تحمس المدرب السويسرى للتعاقد معه بشكل واضح. نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود، لاعب الفريق، إلى وادى دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل، بدعوى اكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين فى الرباط الصليبى طوال الفترة الماضية. 5 تساؤلات حائرة في الأهلي قبل عودة الدوري..تعرّف عليها مع اقتراب عودة النشاط الرياضي في مصر على خلفية تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة التى أكد فيها أن الفرق ستعود للتدريبات بدءاً من اليوم ،السبت، على أن يعود النشاط الرياضي يوم 25 يوليو المقبل طرح البعض عدة تساؤلات هامة في النادي الأهلي.

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