7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 6 / 2020 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يجهز 120 حكما استعدادا لعودة الدورى اتحاد الكرة يُحدد المسئولين فى الأندية عن مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى وحددت اللجنة الخماسية سيد عبد الحفيظ مسئولا عن عملية المسحات فى الاهلى حيث سيتولى مدير الكرة تجميع اللاعبين ومتابعة اجراءات المسحة لكل لاعب وارسال النتائج لاتحاد الكرة، واللواء مشهور احمد فى حرس الحدود، واللواء أحمد مهدى فى طلائع الجيش، وحازم خيرت فى وادى دجلة، وخالد مهدى فى الانتاج الحربى، وعبد الناصر محمد فى انبى، ومجدى محمد على فى المقاولون العرب، وعبد الظاهر السقا فى المصرى، وياسر المعداوى فى طنطا، واللواء عبد الجليل امام فى الاتحاد السكندرى ، وسيتم تحدير المسئولين فى باقى الاندية بعد تحديد موعد سحب المسحات حيث ينتظر اتحاد الكرة والاندية تجميع اللاعبين فى باقى الفرق قبل تحديد موعد سحب المسحات. اللجنة الطبية توصى بعزل اللاعبين أسبوعا قبل استئناف مباريات الدورى أوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بعزل لاعبى جميع فرق الدورى المصرى لمدة أسبوع قبل استئناف مباريات الدورى المقرر لها بشكل مبدئى حتى الأن يوم 25 يوليو المقبل، وفقا لتصريحات وزير الشباب والرياضة، كما أوصت اللجنة بعمل مسحة لكل لاعب قبل دخول المعسكر بجانب مسحة أخرى قبل أى مباراة بـ24 ساعة لمتابعة الحالة الصحية للاعبين قبل المباريات واكتشاف أى حالة إصابة بفيروس كورونا ليتم عزل اللاعب المصاب. اتحاد الكرة يجهز 120 حكما استعدادا لعودة الدورى قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، تجهيز 120 حكما استعدادا لإستئناف مباريات الدورى فى شهر أغسطس المقبل، وأرسلت اللجنة خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر. اللجنة الطبية فى الأهلي تجتمع بالأجهزة الفنبة للنشاط الرياضى عقدت اللجنة الطبية بالنادى الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، اجتماعًا مهمًا اليوم، السبت، مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضي؛ استعداداً لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات خلال الفترة المقبلة، ووفق الإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة. Advertisements تعرف على حقيقة إعارة "ديفندر" الأهلي للجونة أو دجلة نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً حول إعارة محمد محمود، لاعب الفريق، إلى وادى دجلة أو الجونة خلال الموسم المقبل، بدعوى اكتساب "حساسية" المباريات بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة إجراء عمليتين جراحتين فى الرباط الصليبى طوال الفترة الماضية. قياس وزن وبرنامج غائي مكثف للاعبي الزمالك وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراءات صارمة وبرنامج غذائي مكثف يخضع له اللاعبون خلال الفترة الحالية لضبط اوزان اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية وسط احترازات طبية بداية من اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض اول تدريب. الطيران ومقدم التعاقد يفصلان بين ارتداء بابل والمثلوثي قميص الزمالك أنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية علي انضمام الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ليصبح اللاعبان أولي صفقات الزمالك الصيفية المقبلة ولكن يتبقي فقط حصول كلا اللاعبين علي مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولي للحضور الي القاهرة واتمام الكشف الطبي عليهما قبل مشاركتهما في تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الثنائي قاما بالتوقيع علي عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائي باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التي كانا يلعبان فيها.

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