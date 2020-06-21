شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة يطالب الأهلى باستعادة أحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عمارة نجم الأهلى السابق بضرورة عودة أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لنادى الجونة إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى ، حيث يرى عمارة أن عودة أحمد ياسر ريان ستصنع الفارق مع الأهلى بجانب التعاقد مع طاهر محمد طاهر نظرا لصغر سنهما .

كما يرى عمارة أن صغر سن اللاعبين عنصر هام فى التعاقد مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لإفادة الفرق لسنوات عديدة .

من ناحيته أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار لنادى الجونة فى وقت سابق عبر تصريحات تليفزيونية مؤخرا ، أنه تحت أمر إدارة النادى الأهلى سواء بتجديد إعارته أو العودة مرة أخرى للنادى.