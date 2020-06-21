شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: كشري يتسلم المهمة خلال ساعات دون تغييرات في الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن أحمد كشري المدير الفني الجديد لفريق أسوان سيتسلم المهمة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، من أجل وضع خطة العودة إلى التدريبات استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته بشكل رسمي في 25 يوليو المقبل.

وقال أمين في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الجهاز الفني للفريق سيبقى كما هو بوجود محمد ثابت صاروخ مدرب عام، أحمد مصطفى بيبو مدرب، أحمد كمال مدرب حراس مرمى، محمود سمكة إداري، محمد رجب مدلك، وليد حامد أخصائي علاج طبيعي، وسيصطحب كشري مدرب أحمال فقط".

واستطرد عضو مجلس أسوان: سندرس الخطة المرتقبة للفترة المقبلة وتدريبات اللاعبين، وكذلك الفحوصات المرتقبة من أجل كورونا، بالتنسيق مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة.

وكان أسوان قد أعلن عن تعيين أحمد كشري المدير الفني السابق لفريق سوهاج، كمدير فني لأبناء الجنوب ليخلف مجدي عبد العاطي في تدريب الفريق، والذي اقدم باستقالته قبل أسابيع بحجة تأخير المستحقات المالية للاعبين والجهاز الفني منذ مارس الماضي حيث توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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واختارت لجنة الكرة بالنادى أحمد كشري من بين 5 مرشحين لخلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب الفريق، من جانبه أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولى أسوان حرصوا على سرعة حسم هذا الملف المهم من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبى الفريق، خاصة أن النشاط الرياضى تقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أبرز الأسماء التي تنافست على تدريب أسوان بين المرشحين.

وكان مجدى عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً، "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطى دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.