شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 20 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 20 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الطيران ومقدم التعاقد يفصلان بين ارتداء بابل والمثلوثي قميص الزمالك الطيران ومقدم التعاقد يفصلان بين ارتداء بابل والمثلوثي قميص الزمالك أنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية علي انضمام الثنائي اري بابل لاعب اول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ليصبح اللاعبان أولي صفقات الزمالك الصيفية المقبلة ولكن يتبقي فقط حصول كلا اللاعبين علي مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولي للحضور الي القاهرة واتمام الكشف الطبي عليهما قبل مشاركتهما في تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الثنائي قاما بالتوقيع علي عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائي باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التي كانا يلعبان فيها. الأنجولى أرى بابل يعلن توقيعه للزمالك إلكترونيا لمدة 3 سنوات أعلن الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق أول أغسطس، انضمامه لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، معرباً عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد. مدرب براعم الزمالك يكشف كواليس رحلة التعافى من فيروس كورونا كشف مصطفى غراب، مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادى الزمالك، كواليس رحلة تعافيه من فيروس كورونا، مؤكداً أن العامل النفسى وتناول السوائل بصفة يومية كان لهما الدور الأكبر فى تعافيه من المرض، وأوضح أن الأطباء نصحوه بالعودة لممارسة حياته الطبيعية بشكل تدريجى، وهو ما يفعله فى الوقت الحالى. Advertisements قياس وزن وبرنامج غائي مكثف للاعبي الزمالك وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراءات صارمة وبرنامج غذائي مكثف يخضع له اللاعبون خلال الفترة الحالية لضبط اوزان اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية وسط احترازات طبية بداية من اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض اول تدريب. مران يجمع شيكابالا وأوسة فى توقف كورونا استعدادا لعودة الدورى.. صور خاض الثلاثى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، ومحمد عبد المنصف "أوسة" حارس الفريق الأبيض السابق ووادى دجلة الحالى، وأحمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق، مراناً فى صالة الجيمانزيوم ضمن الاستعدادات لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، بعدما اعتاد الثنائى على خوض التدريبات سويًا خلال فترة التوقف التى جاءت منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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