شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يناقش الاجراءات الإحترازية فى حضور وزير الرياضة " بالكونفرانس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى مع جميع لجان الاتحاد و الأجهزة الإدارية لمناقشة الإجراءات الإحترازية لعودة النشاط فى حضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى عن طريق " الفيديو كونفرانس " بدعوة من رئيس الاتحاد وفقا لتأكيداته .

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد السلاح أنه تم شرح الاجراءات الإحترازية المرسلة من قبل الوزارة فضلا عن المرسلة من الإتحاد الدولى للعبة ، مؤكدا لوزير الرياضة على تصديق الإتحاد على جميع قرارات الدولة و رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى من أجل مواجهة الفيروس لحماية المواطنين .





أكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح مسبقا أن خطة عودة النشاط فى الاتحاد ستبدأ بالمنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 أو التى اقتربت من التأهل، بتدريبات نفسية واجتماعية لرفع الروح المعنوية للفريق.

وقال رئيس اتحاد السلاح، فى تصريح لـ الخليج 365، أنه سيتم اللجوء إلى معسكر مفتوح فى البحر الأحمر، وفقا لمطالبة الجهاز الفنى لخروج اللاعبين من الحالة النفسية بسبب فيروس كورونا وتعليق النشاط فترة كبيرة.

وهنأ عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح مسبقا أسرة الرياضة المصرية بالإعلان عن خطة عودة النشاط الرياضى تدريجيا، قائلا: مبروك لنا جميعا على هذا القرار، مشيرًا إلى استعداد الاتحاد إلى استئناف النشاط بخطط منظمة مقدمة من الأجهزة الفنية.

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وأكد رئيس اتحاد السلاح فى تصريح لـ الخليج 365 على سعادة اللاعبين عندما قام بإبلاغهم بقرار عودة النشاط تدريجيا عقب الإعلان مباشرة.