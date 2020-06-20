الامارات | رياضيون: رابطة المحترفين تسحب بساط إدارة اللعبة من اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون: رابطة المحترفين تسحب بساط إدارة اللعبة من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون على أهمية وجود جمعية عمومية واحدة تقوم برسم سياسة واستراتيجية كرة القدم في الإمارات بدلاً من جمعيتين عموميتين كما هي الحال حالياً، إذ توجد واحدة لاتحاد الكرة وأخرى لرابطة المحترفين، مشيرين إلى أن الرابطة تسحب بساط إدارة اللعبة من اتحاد الكرة، وطالبوا بإعادة النظر في بعض لوائح النظام الأساسي لاتحاد الكرة، خصوصاً في ما يتعلق بتداخل الاختصاصات والمهام، بما يمنح الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الصلاحيات الرئيسة حال تداخل الاختصاصات، على أن تكون اليد العليا لاتحاد الكرة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

فيما اعتبر آخرون أنه رغم أن رابطة المحترفين أصبحت تتمتع باستقلالية أكثر وسلطات وصلاحيات واسعة وجمعية عمومية ومجلس إدارة خاص بها يدير شؤون المسابقات التي تنظمها، إلا أنه يجب أن تكون الكلمة العاليا لاتحاد الكرة في القرارات الحاسمة والمهمة مثل مسألة زيادة أو خفض عدد أندية المحترفين، وكذلك إلغاء الدوري. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع من أجل مصلحة كرة القدم الإماراتية، بعيداً عن أي مصالح شخصية». من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق رئيس لجنة المسابقات الأسبق محمد مطر غراب، إن مسابقات كرة القدم تحددها استراتيجية بناء على أهداف مرجوة، وبالتالي فإن كل هذه الأمور الخاصة باستراتيجية كرة القدم تحددها جهة واحدة فقط هي اتحاد الكرة وليست جهتين كما يحدث حالياً وهما اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، معتبراً أن التطوّرات الأخيرة أحدثت هزة كبيرة، كون أن أهداف اتحاد الكرة مرتبطة باللاعبين المواطنين وفرص مشاركاتهم في المسابقات لارتباطهم بشكل مباشر بالمنتخبات الوطنية، واصفاً ما يحدث بأنه ظاهرة غير صحية كون أن الواقع يتطلب جهة واحدة ترسم السياسة المتعلقة بكرة الإمارات بناء على أهداف مستقبلية. وأضاف محمد مطر غراب: «الأحداث الأخيرة التي عاشتها كرة الإمارات من خلال الجمعية العمومية لرابطة المحترفين كشفت واقع تأثير رابطة المحترفين بشكل سلبي على دوري الدرجة الأولى، بعدما تم رفض زيادة عدد الأندية إلى 16 نادياً بدلاً من 14، علماً أنه كان يفترض هبوط فريقين من دوري المحترفين وصعود فريقين من دوري الدرجة الأولى حسب النظام، وهذا الأمر سيكون له دون شك تداعياته في الفترة المقبلة، وأظهرت التداعيات الأخيرة أن هناك جهتين تخططان لكرة القدم وليس جهة واحدة».

وشدّد غراب على أن الحل الوحيد لرسم استراتيجية واضحة هو أن تكون هناك جمعية عمومية واحدة تتحكم في رسم هذه الاستراتيجية وهي الجمعية العمومية الخاصة باتحاد الكرة وليست جمعيتين عموميتين كما يحدث حالياً.

وكانت الجمعية العمومية التي عقدها اتحاد الكرة في يونيو من عام 2018 قد وافقت على توصية خاصة بتغيير مسمى لجنة دوري المحترفين إلى رابطة المحترفين بالإجماع بحضور ممثلي 28 نادياً من أصل 31، على أن تتولى الرابطة تنظيم المسابقات الخاصة بالأندية المحترفة وعلى رأسها مسابقة دوري الخليج العربي التي يشارك فيها 14 فريقاً، إلى جانب مسابقة كأس الخليج العربي وكأس السوبر ودوري تحت 21 سنة.

ورأى عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة السابق خالد عوض، أهمية أن يتم سحب المادة 27 من النظام الأساسي للرابطة بالتنسيق مع الرابطة، بحيث يجب أن تقوم الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة وليس العكس، معتبراً أنه يجب أن يكون لاتحاد الكرة وليس الرابطة، اليد العليا في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وكذلك في الحالات الاستثنائية في حال تداخل الاختصاصات بين الطرفين، وأن يتم فرض هذه القرارات على الرابطة.

وأضاف: «أي تطوّر يؤثر بشكل مباشر في أندية المحترفين والدرجة الأولى يفترض أن يكون القرار الأخير فيه من اختصاصات الجمعية العمومية العامة لاتحاد الكرة، وليس الجمعية العمومية الخاصة بالرابطة».

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وأوضح: «عندما قبلت الرابطة اللجوء إلى الجمعية العمومية، فإنه كان من الخطأ ربط مسألة تتويج الفريق المتصدر للدوري من عدمه بزيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 16 نادياً بدلاً من 14، إذ إن هذا الأمر يعد بمثابة القرعة الموجهة، لذلك فرضت الرابطة على الجمعية العمومية أمراً أشبه بالخيال، وكان يجب البت في البند الخاص بزيادة عدد أندية المحترفين من عدمه من قبل اتحاد الكرة».

من جانبه، أكد أمين السر العام المساعد السابق في اتحاد كرة القدم عمران عبدالله، أنه رغم أن رابطة المحترفين تعد جزءاً من منظومة اتحاد الكرة في إدارة شؤون اللعبة، الا أن استقلالية الرابطة ككيان خاص يدير المسابقات الخاصة بأندية المحترفين مسألة مهمة جداً وظاهرة صحية، مشدداً على أن ذلك لا يمنع أن يكون هناك تنسيق أكثر بين الرابطة واتحاد الكرة خصوصاً في القرارات المهمة، مؤكداً أنه كان يجب على الرابطة أن تقوم باتخاذ القرار الخاص بالدوري، سواء باستكماله أو إلغائه كونها هي صاحبة القرار بدلاً من استدعاء الجمعية العمومية، نظراً إلى المستجدات والتطورات التي يمر بها العالم بأسره، مؤكداً أن الرابطة تأخرت كثيراً في قرارها الخاص بإلغاء الدوري.

الفلاحي: «الرابطة» لها صلاحيات محددة وهي تنظيم مسابقات المحترفين

أكد المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة سلطان الفلاحي، أهمية أن يتعاون الجميع لتطوير كرة القدم الإماراتية لأنها فوق المصالح الشخصية، معتبراً أن هناك فرقاً بين الجمعية العمومية للرابطة والجمعية العمومية لاتحاد الكرة. وأضاف: «اتحاد الكرة هو منوط بمسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية ومسابقات المراحل السنية والأمور الأخرى، في حين أن الرابطة لها صلاحيات محددة وهي تنظيم مسابقات المحترفين». وقال الفلاحي: «رغم وجود 14 نادياً في دوري المحترفين، إلا أنه ليس هناك مردود قوي للمسابقة من بعض الفرق، وهناك بعض الفرق تصعد للمحترفين وتهبط مجدداً».

مصلحة كرة الإمارات تتطلب وجود جمعية عمومية واحدة.

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