شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يفوز على بورنموث بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق كريستال بالاس فوزًا ثمينًا على نظيره بورنموث، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

أحرز الهدف الأول لوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها قوية بيمناه لتسكن في أعلى الزاوية اليسرى لحارس بورنموث، وعزز جوردان أيو النتيجة بإحراز الهدف الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 23 من صناعة زميله باتريك آنهولت، لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس 2-0.

بتلك النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 42 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 27 في المركز الثامن عشر.