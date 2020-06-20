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وزارة الشباب واللجنة الأولمبية تدعمان القيادة السياسية في كل قراراتها

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تؤكد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، ونيابة عن جموع الرياضيين دعمهم الكامل ومساندتهم للقيادة السياسية في كل قرار أو أي إتجاه تراه مناسباً للدفاع عن حقوق وأمن مصر القومي.

حيث تابع الرياضيون كغيرهم من ملايين الشعب المصري كلمات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع أبناء قواتنا المسلحة اليوم، والذي عبر خلاله عما يسري داخل الجميع من فخراً بقدرات مصر وحكمة رئيسها في التعامل مع جميع المواقف على كافة الأصعدة، وثقة الملايين في سعي مؤسساتها الجاد نحو مستقبل آمن لشعبنا.

وتؤكد وزارة ، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة المياديين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون.

كما نؤكد أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة المياديين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون لأشقائهم في كل مجال وكل مياديين العمل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية سعياً وراء تكرار النجاح وتسطير صفحات جديدة من العزيمة المصرية التي عرفها العالم في العديد من المواقف وزاد من قوتها وصورتها الساطعة انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الداخل والخارج.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    53,758

  • تعافي

    14,327

  • وفيات

    2,106

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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