شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يخطر اللاعبين ببدء التدريبات منتصف يوليو.. ويرفض قرار «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر المجلس إدارة نادي مصر، على عودة لاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي، لاستئناف التدريبات منتصف شهر يوليو المقبل، لبدء فترة الإعداد لمدة ٦ أسابيع، الأمر الذي يعني تأكيد مجلس الإدارة والجهاز الفني على رفضهم عودة الدوري ورفضهم استئناف التدريبات والمباريات وفقا للجدول الزمني المعد لفرق الدوري بالتجمع للتدريبات 20 يونيو وبدء المباريات ٢٥ يوليو.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل النادي، فان الجهاز الفني والإداري أبلغ اللاعبين بعدم العودة للتدريبات أو الحضور إلى القاهرة إلا منتصف يوليو المقبل.