شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل خيتافي مع إيبار بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء خيتافي ضد إيبار، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ألفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

تقدم خيتافي عن طريق لاعبه أوجينكارو ايتيبو في الدقيقة 30، قبل أن يسجل تشارلز دياز أوليفيرا هدف التعادل لصالح إيبار في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

بتلك النتيجة رفع خيتافي رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد إيبار إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.