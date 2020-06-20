شكرا لقرائتكم مصطفى درويش يكشف تفاصيل انتقال أحمد فتحي للإسماعيلي: طاقمين و10 كرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مصطفى درويش نجم الإسماعيلي السابق والحائز على أول لقب لبطولتي الدوري المصري الممتاز وأبطال افريقيا مع الدراويش عن كواليس انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي الحالي الى صفوف ناديه من نادي بنها.

وقال مصطفى درويش خلال حوار له مع قناة أون تايم سبورت الفضائية: "أحمد فتحي كان لاعبا في صفوف الناشئين في التسعينات وكان وقتها يلعب في بنها وبأحد المباريات بين الإسماعيلي وناديه وقتها لم يشارك بسبب الإصابة بد عضلي".

أضاف أن المسئولين في نادي بنها أبلغوني وقتها بأنه لاعب جيد وخامة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل واتفقنا وقتها على اختباره بعدها بأسبوع وجاء ووالده أحد حكام الدرجة الثانية وقتها وأوصاني به كثيراً وقلت له وقتها لا تقلق.

وعن قيمة انتقال احمد فتحي وقتها قال: " مقابل طاقمين ملابس و10 كرات وقمت وقتها بشراء الملابس بنفسي من أحد المحال المتخصصة في الملابس الرياضية وبعدها بعام واحد فقط شارك اللاعب مع منتخب الشباب بقيادة حسن شحاتة".

وتابع مصطفى درويش أن أحمد فتحي اثبت بعدها انه لاعب متميز للغاية ولا يمكن الاستغناء عنه في المنتخبات الوطنية بعدما اصبح لامعا في الإسماعيلي.

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وأكد مصطفى درويش أن مسئولي نادي الزمالك في عام 1967 ساهموا بشكل كبير في صنع علاقة تاريخية بين الناديين على مر العصور.

وقال درويش استقبلنا مسئولي الزمالك بترحاب شديد من أول يوم حتى أن أقرب لاعب يشاركنا دائماً هو النجم الراحل طه بصري الذي طاف معنا في رحلات خارجية لصالح المجهود الحربي.

أضاف مصطفى درويش أن أول اجتماع للإسماعيلي واللاعبين بعد قرار التهجير وكل منا اخترا مدينة للعيش فيها كان بمقر الزمالك ووقتها أبلغنا برحلات المجهود الحربي التي دائماً وأبداً ما نتذكرها بكل فخر.

وأوضح أن الأهلي لو استقبل الإسماعيلي بهذه الطريقة كانت بالطبع ستكون أفضل بشكل أكبر خاصة وأن الزمالك نعتبره شريك لنا في المرحة الصعبة التي واجهناها.