شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم بعرض لبيراميدز لشراء عبد الله بكري.. ويدرس تجديد اعارة رفعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى الزمالك تقدموا بعرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المدافع عبدالله بكري، مدافع الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.
وأكد عمر ربيع ياسين أن بكري يعد من المدافعين المميزين في الدوري المصري، رغم قلة مشاركاته مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.
وتابع: "هناك اتجاه في الزمالك لاعارة أحمد رفعت بعد التعاقد مع أري بابل".
وخاض عبد الله بكري لاعب فريق بيراميدز، وصلة تدريبات قوية، تحت إشراف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، استعداداً لاستئناف الدوري العام خلال الفترة المقبلة، ويحرص الحضري على أداء التدريبات اليومية مع مجموعة من حراس المرمى، الذين استعانوا بخبرات السد العالي فى الملاعب للحفاظ على لياقتهم، في أحد الملاعب الصغيرة، ونشر عصام الحضري، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، خلال قيامه بإعداد عبد الله بكري قبل استئناف النشاط الرياضي.
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