شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم بعرض لبيراميدز لشراء عبد الله بكري.. ويدرس تجديد اعارة رفعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادى الزمالك تقدموا بعرض رسمي لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المدافع عبدالله بكري، مدافع الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين أن بكري يعد من المدافعين المميزين في الدوري المصري، رغم قلة مشاركاته مع بيراميدز خلال الموسم الجاري.

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وتابع: "هناك اتجاه في الزمالك لاعارة أحمد رفعت بعد التعاقد مع أري بابل".