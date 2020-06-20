شكرا لقرائتكم هوجو بروس: الزمالك فاوضنى ولكن لم تكتمل.. وهزيمة مصر كانت الذكرى الأغلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البلجيكي هوجو بروس مدرب الكاميرون السابق، أنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام الفوز ببطولة أفريقيا مع الكاميرون بعد عام واحد من تدريبه.

وقال البلجيكي هوجو بروس مدرب الكاميرون السابق في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة"، "لم أتخيل نهائيا أن أفوز ببطولة أفريقيا مع الكاميرون بعد عام واحد من تدريبى، وشاهدنا الكثير من مباريات الكاميرون ومصر لكى أفوز على الفراعنة في النهائي".

وأضاف مدرب المنتخب السابق: أن الكاميرون كانت الأحق بالفوز بالبطولة ولكن مصر قدمت مستوى جيد، والمستوى البدنى هو الذى رجح كفتنا على مصر بسبب التعب البدنى لهم في الشوط الثانى والذى ظهر في تنظيم الدفاع للفراعنة الذى كان الأسوأ، والتتويج ببطولة أفريقيا هي الذكرى الأفضل في تاريخى لأنها بطولة قارية".

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وأوضح البلجيكي هوجو بروس: تلقيت مفاوضات مع الزمالك ولكنها لم تكتمل وكنت أفضل العمل في مصر، لأنهم لم يوافقوا على طلباتى لذلك فشلت المفاوضات، وكنت محبط جدا من فشل المفاوضات.

وأكد مدرب منتخب الكاميرون السابق: لم يتحدث أحد معى من الاتحاد المصرى ولكن أنا من قدمت السيرة الذاتية للعمل كمدرب لمصر، ولكن الاتحاد تعاقد مع مدرب آخر، وتفاجئنا بخروج مصر مبكرا لأنها كانت المرشح الأول لبطولة 2019.

وتابع مدرب الكاميرون السابق: عندما أرى عدد اللاعبين المميزين في منتخب مصر أشعر أنه المرشح الأكبر للبطولة، أبرزهم بكل تأكيد هو محمد صلاح، الذى يلعب في أكبر أندية العالم، أرى أنه لابد أن يحدد هو بنفسه بقاءه أو رحيله عن ليفربول.