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وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية يدعمان القيادة السياسية في كل قراراتها

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جدة - عمرو شويل تؤكد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ونيابة عن جموع الرياضيين دعمهم الكامل ومساندتهم للقيادة السياسية في كل قرار أو اي اتجاه تراه مناسباً للدفاع عن حقوق وأمن مصر القومي. 

 

تابع الرياضيون كغيرهم من ملايين الشعب المصري كلمات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع أبناء قواتنا المسلحة اليوم والذي عبر خلاله عما يسري داخل الجميع من فخراً بقدرات مصر وحكمة رئيسها في التعامل مع جميع المواقف على كافة الأصعدة ، وثقة الملايين في سعي مؤسساتها الجاد نحو مستقبل أمن لشعبنا. 

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وتؤكد وزارة الرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة المياديين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون.

 

كما نؤكد أن جموع الرياضيين الذين نجحوا في رفع راية مصر بكافة المياديين الإقليمية والقارية والدولية لن يدخروا جهداً لتقديم يد العون لأشقائهم في كل مجال وكل مياديين العمل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية سعياً وراء تكرار النجاح وتسطير صفحات جديدة من العزيمة المصرية التي عرفها العالم في العديد من المواقف وزاد من قوتها وصورتها الساطعة انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الداخل والخارج .

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