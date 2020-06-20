شكرا لقرائتكم مصطفى درويش: استقبال الزمالك للإسماعيلي بالترحاب سر علاقة الناديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى درويش نجم الإسماعيلي السابق والحائز على أول لقب لبطولتي الدوري المصري الممتاز وأبطال افريقيا مع الدراويش أن مسئولي نادي الزمالك في عام 1967 ساهموا بشكل كبير في صنع علاقة تاريخية بين الناديين على مر العصور.

وقال درويش خلال حوار بقناة أون سبورت الرياضية: "استقبلنا مسئولي الزمالك بترحاب شديد من أول يوم حتى أن أقرب لاعب يشاركنا دائماً هو النجم الراحل طه بصري الذي طاف معنا في رحلات خارجية لصالح المجهود الحربي".

أضاف مصطفى درويش، أن أول اجتماع للإسماعيلي واللاعبين بعد قرار التهجير وكل منا اخترا مدينة للعيش فيها كان بمقر الزمالك ووقتها أبلغنا برحلات المجهود الحربي التي دائماً وأبداً ما نتذكرها بكل فخر.

وأوضح أن الأهلي لو استقبل الإسماعيلي بهذه الطريقة كانت بالطبع ستكون أفضل بشكل أكبر خاصة وأن الزمالك نعتبره شريك لنا في المرحة الصعبة التي واجهناها.

وكشف مصطفى درويش كيف كانت انطلاقته مع الفريق في الموسم نفسه.

وقال مصطفى درويش أنه انضم للدراويش في عمر 22 عاماً وكان وقتها لاعباً لكرة القدم "التنس" التي كان يجيدها بشكل كبير.

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وأوضح مصطفى درويش أن أول مباراة له في الدوري المصري كانت أمام المصري البورسعيدي وانتهت بفوز الدراويش ووقتها سجلت هدفاً.

تابع مصطفى درويش أن مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الدراويش والتي أطلق عليها مفتاح الفوز باللقب كنت صاحب هدف الفوز بيها.

وأكد مصطفى درويش أن الإسماعيلية تحولت الى أفراح عارمة يومها في كافة الشوارع حيث أقيمت المسارح وبات الجميع يرقص ويغني وأن اللاعبين أنفسهم عادوا وشاركوا في الرقص للصباح الباكر.

وعن مكافأة بطولة الدوري المصري الممتاز قال درويش أن آل عثمان وقتها لم يبخلوا علينا وقرر رئيس النادي إبراهيم عثمان أن يمنح اللاعبين عمارة كاملة كمكافأة لنا حيث حصل كل لاعب على شقة مفروشة 150 متر بعد رفضنا الحصول على أموال وقتها.

وأشار الى أن جيله كان مليئاً بالحب ولم يسعى أي من زملائه بالعمل لصالح المال قدر عشقنا جميعاً للدراويش ومدينة الإسماعيلية.