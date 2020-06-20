شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يسعى لضم كابوريا فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد موسى "كابوريا"، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى طلائع الجيش، عرضا من خلال أحد وكلاء اللاعبين بشأن اهتمام نادى المقاولون العرب، بضمه فى الموسم الجديد، حيث تنتهى إعارة اللاعب إلى طلائع الجيش فى نهاية الموسم الجارى على أن يحدد مصيره عقب نهاية إعارته مع فريقه حيث يركز فى الفترة الحالية مع الطلائع خاصة مع اقتراب عودة النشاط الكروى.

وتألق كابوريا مع المصرى البورسعيدى لينضم إلى الزمالك قبل أن يخرج معارا إلى الاتحاد السكندرى ثم انتقل إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة من قلعة ميت عقبة، وفضل اللاعب خلال الفترة الحالية التركيز مع فريقه على أن يناقش العروض التى وصلت إليه خلال الفترة المقبلة انتظارا لمصير الموسم الحالى المقرر استئنافه فى الفترة القادمة.

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وقرر مسئولو طلائع الجيش إغلاق صفحة تمديد عقود اللاعبين المعارين بشكل مؤقت، بسبب انشغال الجهاز الإدارى والفنى بالترتيب لعودة التدريبات، استعداداً لعودة مسابقة الدورى بعد فترة تجميد دامت 3 أشهر بسبب جائحة كورونا حيث استعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف تدريبات الفريق، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا استعداداً لاستئناف التدريبات.

وفى وقت سابق، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه يحتاج لـ 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، وقال بسيونى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها وإستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدورى، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.