شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد يخطر لاعبي إنبي بإجراء مسحة كورونا الإثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطر عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، لاعبى الفريق بالتواجد فى مقر ستاد بتروسبورت، بعد غد، الإثنين، من أجل الخضوع لمسحة فيروس كورونا، للتأكد من سلامة اللاعبين قبل خوض التدريبات الجماعية وفقا للموعد المحدد من جانب اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن إجراء مسحات لجميع لاعبى فرق الدورى الممتاز.
وأوضح عبد الناصر محمد فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن كل لاعب سيتواجد فى سيارته داخل ستاد بتروسبورت وسيتم التواصل معه هاتفيا من أجل القدوم لإجراء المسحة حتى يكون هناك تنظيم وتباعد خلال عملية إجراء الفحوصات بأفضل صورة، حفاظا على صحة وسلامة جميع اللاعبين والعاملين فى النادى البترولى.
وبدأ مسئولو إنبى، بداية من اليوم السبت، تنفيذ الدليل الطبى المرسل إلى النادى البترولى من اتحاد الكرة استعدادا لعودة تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد بين زكريا السيد رئيس النادى البترولى مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق وعبد الناصر محمد مدير الكرة، لمناقشة عودة تدريبات الفريق الجماعية خلال الأسبوع الجارى وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.
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