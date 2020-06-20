شكرا لقرائتكم الزمالك يسابق الزمن لضم حمزة المثلوثى نهاية يونيو الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن بفريق الصفاقسي التونسي علي بعد خطوة من الانضمام رسميا إلي صفوف الزمالك بعدما كشفت عدة تقارير عن حصول الزمالك علي توقيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه الصفاقسي بنهاية الموسم الجاري،

وكشف مصدر، عن أن اللاعب يحق له الانضمام إلي تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل في حالة الحصول علي توقيعه رسميا وفقا لما تردد مؤخرا، مضيفا ان عقد المثلوثي مع الصفاقسي ينتهي 30 يونيو الجاري ويحق للاعب الانضمام لأي نادي رسميا بداية من 1 يوليو، ويتواجد حاليا المثلوثي مع منتخب تونس في المعسكر الودي المقام حاليا بتونس.

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وأنهى مسئولو الزمالك الرتوش النهائية علي انضمام الثنائي اريل بابل لاعب اول أغسطس الانجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي ليصبح اللاعبان اولي صفقات الزمالك الصيفية المقبلة ولكن يتبقي فقط حصول كلا اللاعبين علي مقدم تعاقدهما وفتح الطيران الدولي للحضور الي القاهرة واتمام الكشف الطبي عليهما قبل مشاركتهما في تدريبات الزمالك، وكشف مصدر داخل الزمالك ان الثنائي قاما بالتوقيع علي عقود انضمامهما للزمالك الكترونيا حيث لا يرتبط الثنائي باندية بعد انتهاء تعاقدهما مع الفرق التي كانا يلعبان فيها.

من ناحية آخري وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراءات صارمة وبرنامج غذائي مكثف يخضع له اللاعبون خلال الفترة الحالية لضبط اوزان اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات الجماعية وسط احترازات طبية بداية من اليوم، وطلب كارتيرون من اللاعبين اتباع النظام الغذائي والبرنامج التدريبي بدقة حيث سيتم عمل قياس وزن لجميع اللاعبين قبل خوض اول تدريب.