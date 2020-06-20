شكرا لقرائتكم محمد عمارة: لابد من عودة أحمد ياسر ريان لصفوف الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد عمارة نجم الأهلى السابق بضرورة عودة أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لنادى الجونة إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى ، حيث يرى عمارة أن عودة أحمد ياسر ريان ستصنع الفارق مع الأهلى بجانب التعاقد من طاهر محمد طاهر نظرا لصغر سنهما .

كما يرى عمارة أن صغر سن اللاعبين عنصر هام فى التعاقد مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لإفادة الفرق لسنوات عديدة .

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار لنادى الجونة فى تصريحات تليفزيونة مؤخرا ، أنه تحت أمر إدارة النادى الأهلى سواء بتجديد إعارته أو العودة مرة أخرى للنادى.

Advertisements

وبعد تألقه مع فراعنة اللأولمبي ببطولة أمم فريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر نوفمبر الماضي، وتوج بها المنتخب الوطني، يُناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجارى، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب.

يأتى تفكير الجهاز الفنى للأحمربعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصرى.

وفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم فى ظل رغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى كأولوية أولى سواء إن كان يلعب فى مركز المهاجم الصريح أو الطرف المهاجم، إلا أن قرار الجبلاية عدل بشكل كبير من تفكير إدارة الكرة الحمراء، وجعل الجهاز الفنى يذهب للخيارات المحلية والتى يعد أبرزها حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر صانع العاب المقاولون وعبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى.