شكرا لقرائتكم مصطفى دروايش يكشف كيف خطف الأهلي محمود الخطيب من الإسماعيلي .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى درويش نجم الإسماعيلي السابق والحائز على أول لقب لبطولتي الدوري المصري الممتاز وأبطال افريقيا مع الدراويش أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان قريباً من الانضمام الى النادي الأصفر قبل الأهلي مباشرة، وأضاف مصطفى درويش في حوار مع قناة أون تايم سبورت أن الخطيب كان أحد المتواجدين جامعي الكرات بملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 68 التي حصل عليها الإسماعيلي وعلاقته جيدة بلاعبي ونجوم الدراويش.

وقال مصطفى درويش والملقب بطرزان الكرة المصرية إن انشغال مسئولي الإسماعيلي بلقب ابطال أفريقيا جعل الأهلي يصل أسرع للتعاقد مع الخطيب وهو أمر بالطبع نجزن له لأنه نجم أسطوري في الكرة المصرية.

وأوضح مصطفى درويش أن مكافأة الفوز ببطولة افريقيا وقتها كانت 150 جنيها لكل لاعب وأن الزحام الشديد في الممرات وغيرها من أماكن ملعب نهائي البطولة جعل اللاعبين يدخلون الأرضية من الشبابيك.

تحدث مصطفى درويش عن كواليس انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي الحالي الى صفوف ناديه من نادي بنها.

Advertisements

وقال مصطفى درويش: "أحمد فتحي كان لاعبا في صفوف الناشئين في التسعينات وكان وقتها يلعب في بنها وبأحد المباريات بين الإسماعيلي وناديه وقتها لم يشارك بسبب الإصابة بد عضلي".

أضاف أن المسئولين في نادي بنها أبلغوني وقتها بأنه لاعب جيد وخامة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل واتفقنا وقتها على اختباره بعدها بأسبوع وجاء ووالده أحد حكام الدرجة الثانية وقتها وأوصاني به كثيراً وقلت له وقتها لا تقلق.

وعن قيمة انتقال احمد فتحي وقتها قال: " مقابل طاقمين ملابس و10 كرات وقمت وقتها بشراء الملابس بنفسي من أحد المحال المتخصصة في الملابس الرياضية وبعدها بعام واحد فقط شارك اللاعب مع منتخب الشباب بقيادة حسن شحاتة".

وأكد مصطفى درويش أن أحمد فتحي اثبت بعدها انه لاعب متميز للغاية ولا يمكن الاستغناء عنه في المنتخبات الوطنية بعدما اصبح لامعا في الإسماعيلي.