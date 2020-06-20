شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لحسم صفقة طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة بعد رفض الـ40 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في النادي الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب على سبيل الإعارة بنية البيع بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من قبل نادي المقاولون العرب للأستغناء عن اللاعب والتى تفوق قدرات الأهلي المالية ، ورغم أن الأهلي كان ينوي حسم صفقة نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي بشكل نهائي إلا أنه تفاجئ بطلب المقاولون 40 مليون جنيه للإستغناء عن اللاعب الأمر الذي جعل الأهلي يدرس بجدية شراء اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع بعد ذلك إذا ما تفوق اللاعب مع القلعة الحمراء .

ورفض الأهلي طلب الـ40 مليون جنيه من جانب المقاولون العرب جملة وتفصيلاً، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنه مُبالغ فيه تماماً ولا يتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق انتقالات اللاعبين مع انتشار وباء "كورنا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً منذ مارس الماضي.

ويتفاوض الأهلى حالياً مع المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، على سبيل الأعارة بعدما سبق وحصل النادى على توقيع اللاعب، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة مع نظراؤهم فى المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة.

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من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى.

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.