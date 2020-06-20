شكرا لقرائتكم هشام حنفي يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: بلاش خوف وحلوا الامتحان بهدوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق رسالة لطلبة وطالبات الثانوية العامة قبل ساعات من بداية امتحاناتهم والمقرر لها غدا الأحد، وقال هشام حنفي في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع": " بقولكو الكلام ده من اب عاش التجربة دي مع ابنه السنة اللي فاتت ، وكمان عيشتها وانا صغير وعشان كده حاسس بيكو ، اتوكلوا علي الله وخلي عندكو ثقة بالله وثقة في انفسكو ، وطالما انت مذاكر كويس ومراجع كويس خليك مطمن "، ويضيف نجم الأهلي الأسبق :" اهم حاجة بلاش خوف ، ومتتكلمش مع حد خايف ينقلك التوتر ، قابل ناس تشجعك ، وحل بهدوء وأقرأ الأسئلة مرة واثنين وخليك متفائل ، انا قولت لابني كده ، والمرحلة دي هتعدي وهتنجحوا باذن الله" يأتي ذلك بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، لاستقبال الطلاب غدا الأحد لأداء امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدة أن هناك 2216 لجنة سير فى حالة طوارئ لعقد الامتحانات.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مسئولة، إن الوزارة فى حالة طوارئ حاليا وتم التنسيق مع عدة جهات لتأمين الطلاب صحيا على أعلى مستوى، مشددة على أن عقد الامتحانات دون حدوث أى مشاكل صحية لأى طالب انتصار عظيم للدولة على فيروس كورونا، موضحة أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المتاحة والمطلوبة لحماية الطلاب أثناء أداء الامتحانات ومن ثم يتبقى دور الطلاب وأولياء أمورهم فى الالتزام بالضوابط الصحية. من ناحية أخرى، أكد هشام حنفى أن البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى طلب عودته للقلعة الحمراء وعقد معه جلسة خاصة فى مقر إقامته بأحد فنادق حى الزمالك لكن أحد مسئولى الأهلى رفض اتمام الصفقة، مضيفا فى برنامج لعبة وحكاية مع سيف تقديم الإعلامى سيف زاهر، على قناة ملعب on time sport ،: بعد رحيلى من الأهلى وخلال الموسم الثانى لى بقميص حرس الحدود ..طلب مانويل جوزيه عودتى وتحدث معى فى هذا الأمر بمقر إقامته ورحّبت بالطبع بهذا العرض لكن مسئولاً فى الأهلى أفسد محاولات عودتى للقلعة الحمراء. وتابع هشام حنفي: بعدما رحلت من الأهلى لعدم تحدث مسئولو النادى معى بشأن تجديد عقدى أنتقلت للدورى التركى لكنى قررت العودة لمصر لأننى لم أستطع التأقلم مع الغربة رغم أن كثيرون طالبونى بالبقاء فى تركيا ومنهم أحمد حسن عميد لاعبى العالم. وأستطرد : تحدثت مع محمود الخطيب وأعتذرت له عن الرحيل من الأهلى وطلبت العودة للقلعة الحمراء وتحدثنا ما يقرب من نصف ساعة ونصحنى بعدم اللعب للزمالك لأن ذلك سيؤثر على فرصتى فى العمل مُستقبلاً بالأهلى، وقال لى ": تحدث مع طارق سليم مدير الكرة لأنه مُختص بمسألة عودتك للأهلى لكن طارق سليم لم يتقبّل عودتى فرحلت للحدود والإتحاد السكندرى وقضيت 8 أعوام فى الملاعب بعد الرحيل عن القلعة الحمراء ظهرت خلالها بشكل جيد وتحديداً خلال تجربتى مع الحدود التى أراها جيدة للغاية. وروى هشام حنفى تفاصيل أزمته مع شادى محمد لاعب الأهلى السابق، قائلاً : فى مباراة الأهلى والإسماعيلى بالدور قبل النهائى لكأس مصر ..تقدمنا على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الشوط الأول ووجدت أن الإسماعيلى يضغط على ملعبه ووسط جماهيره من أجل التسجيل فقولت لعصام الحضرى حارس الفريق وقتها : حاول تهدى اللعب حتى نحافظ على تقدمنا.