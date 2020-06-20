شكرا لقرائتكم شاهد.. استعدادات بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية واختبار لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد نادى بيراميدز بكافة الطرق، من أجل العودة سريعًا لخوض التدريبات الجماعية، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى بداية من اليوم السبت، حيث خضع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي وباقي أفراد الفريق لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا قبل العودة رسميًا للتدريبات.

وخضع جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادًا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم 25 يوليو المقبل.



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بيراميدز (2)



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وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.

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وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.

أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.

وشدد "عيد" أن نادي بيراميدز ملتزم تماما بكل الإجراءات التي أعلن عنها من وزارة الصحة وجميع الإجراءات الاحترازية الملزمة من اللجنة الطبية بوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والفيفا مع بداية فترة الإعداد وخلال مباريات الدوري في المرحلة المقبلة، وأن النادي سيقوم بدوره في اتخاذ كافة الإجراءات بالاشتراك مع اتحاد الكرة، متمنيا لكرة القدم المصرية المزيد من الازدهار والتقدم خلال الفترة القادمة.