موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وموقف مشاركة صلاح

كتب: ضياء السقا

يستضيف إيفرتون، غريمه التقليدي ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الثامنة مساء الأحد 21 يونيو، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول أولى مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، إثر توقفه قرابة الـ 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جاهزية الثلاثي المصري محمد صلاح، والأسكتلندي روبرتسون والبرازيلي أليسون، بعد تعافيهم من الإصابات العضلية التي تعرضوا لها مؤخرا، والتي منعتهم من الظهور في تدريبات الفريق.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، عن حالة الثلاثي قائلا، "إنهم بحالة جيدة، كانت هناك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعى، يمكننى القول إنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونا متواجدين بقائمة الفريق يمكننى أن أؤكد ذلك".

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.

ويحتاج ليفربول للفوز على إيفرتون وكريستال بالاس، في الجولتين المقبلتين، ليتوج بطلاً لمسابقة الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

تشكيل ليفربول

Advertisements

يغيب عن صفوف ليفربول شاكيري وكلاين وأدريان، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناتي beIN SPORTS HD 1 ، 2، بتعليق: رؤوف خليف.