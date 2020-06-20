بطولة إنكلترا: ليستر يفرط بالفوز في مستهل العودة

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لندن: فرط ليستر سيتي الثالث بالخروج منتصرا من مباراته الأولى بعد العودة من توقف دام منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تقدمه على واتفورد في الدقيقة الأخيرة قبل أن يعادل المضيف 1-1 في الوقت بدل الضائع الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبدا فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز في طريقه لكي يعود منتصرا من ملعب "فيكاريدج رود" الذي أصبح فيه واتفورد الفريق الأكثر حصدا للنقاط على أرضه خلف ليفربول المتصدر (13 مقابل 18) منذ أن استلم نايجل بيرسون الاشراف عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر، لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام وحرموه من نقطتين بهدف استعراضي جميل للمدافع كريغ داوسون.

وبعد شوطين "عاديين" غابت عنهما الفرص الحقيقية أمام المدرجات الخالية من الجمهور، اعتقد ليستر أنه خطف نقاط المباراة الثلاث وقطع شوطا هاما نحو حسم المركز الثالث الى حد كبير بالابتعاد موقتا بفارق 8 نقاط عن تشلسي الرابع، وذلك بعد أن خطف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بهدف رائع من كرة أطلقها بن شيلويل من مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا بعد تمريرة من البديل ديماراي غراي.

لكن واتفورد لم يلق سلاحه ونجح في ادراك التعادل إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى وصلت عبرها الكرة الى داوسون الذي تلقفها أكروباتية خلفية في شباك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (3+90)، مانحا فريقه نقطته الرابعة عشرة على أرضه منذ وصول بيرسون في 22 كانون الأول/ديسمبر خلفا للاسباني كيكي سانشيز فلوريز.

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وعلق داوسون على الهدف الجميل الأول له بقميص واتفورد (انضم للفريق في تموز/يوليو الماضي)، بالقول لشبكة "بي تي سبورت" إنه "أمر تتمرن عليه في التدريبات، ولا تدخل الكرة الشباك في كثير من الأحيان (في محاولات من هذا النوع). أنا سعيد بهدفي الأول. من الواضح أنه كان هدفا هاما جدا، وكان من الجيد أن نحصل على نقطة في نهاية المطاف".

وترتدي هذه النقطة أهمية كبرى لواتفورد الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط الى الدرجة الأولى، إذ يحتل موقتا المركز السادس عشر بـ28 نقطة وبفارق نقطة فقط أمام وست هام الذي يلعب لاحقا مع ولفرهامبتون، وبورنموث الذي يلعب الأحد أيضا ضد كريستال بالاس.

ومن جهته، رفع ليستر رصيده الى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن تشلسي الذي يلتقي الأحد مع مضيفه أستون فيلا التاسع عشر، و8 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي تعادل الجمعة أمام مضيفه توتنهام 1-1 في مستهل المرحلة الأولى الكاملة بعد العودة.