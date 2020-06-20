عودة لاعبي سانت اتيان الفرنسي المصابين بكوفيد-19 إلى التمارين

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سانت إتيين: عاد ثلاثة لاعبين من نادي سانت اتيان لكرة القدم، أُعلنت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلى التمارين السبت بحسب ما أعلن النادي الفرنسي مساء الجمعة.

وكان سانت اتيان أعلن الخميس تسجيل خمس إصابات بالفيروس في صفوفه، تعود ثلاثة منها للاعبين، وذلك بعد استئناف تمارينه الاربعاء في مركز روبير هيربان الرياضي.

وأفاد النادي في بيان ان "المصابين لا يخضعون لاي اجراءات عزل من قبل وكالة الصحة الاقليمية في أوفرنيي-رون ألب. وسيكون اللاعبون الثلاثة قادرين على معاودة التمارين بشكل طبيعي صباح السبت".

تابع "تفسير نتائج تلك الاختبارات تؤكد الاستنتاجات الاولى لجهاز سانت اتيان الطبي، وذلك لعدم اثارة الحالات الست (خمس حالات الخميس وواحدة الجمعة) اية مخاوف".

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وبحسب البيان، فان وكالة الصحة الاقليمية خلصت إلى "اشكال قديمة من كوفيد مع استمرار وجود الشريط الوراثي على مستوى العينات البلعومية-الانفية" مع الاشارة الى "خطر عدوى بنسبة معدومة".

وتوقفت منافسات الدوري الفرنسي اعتبارا من منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي أواخر نيسان/أبريل، اتخذت رابطة الدوري قرار إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جرمان باللقب.

وبلغ سانت اتيان المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، حيث من المقرر ان يلاقي فريق العاصمة. وكانت المباراة مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، لكنها أرجئت الى موعد لم يحدد، يتوقع ان يكون في أواخر تموز/يوليو أو مطلع آب/أغسطس.

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