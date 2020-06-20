رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يشرح خطوات عمل مسحات الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
شرح محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، خطوات عمل المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري، استعدادا لاستئناف التدريبات وعودة النشاط الرياضي يوم 25 يوليو المقبل.
وقال سلطان في تصريحات هاتفية لـ"أون تايم سبورتس 2": "حريصون على عودة النشاط وتم وضع إجراءات احترازية ووقائية، والدوري يمثل أهمية كبرى وكرة القدم تعتبر في مقدمة الرياضات".
وأضاف: "وضعنا الدليل الطبي، وتم توزيعه على جميع الأندية، وتواصلنا مع جميع أندية الدوري الممتاز، وهناك توافق مع الأجهزة الطبية، ولا بد من إجراء المسحات قبل بداية عودة النشاط".
وتابع: "تكاليف المسحات لا تتحملها الأندية، وتم التنسيق بين وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بتحمل التكاليف".
وأكمل: "المسحة الأولى ستبدأ غدا الأحد على خمسة أندية، ثم خمسة أندية أخرى يوم الإثنين، قبل استكمالها على بقية الأندية في اليوم الثالث، تم إبلاغنا من 12 ناديا وننتظر 6 سيخطرونا غدا".
ستنتظم الأندية في التدريبات بعد إجراء المسحة الأولى مع اتخاذ كافة الإجرائات الطبية والاحترازية، والمسحة الثانية ستكون بعد خمسة أيام من أجل التأكيد على المسحة الأولى".
وأتم محمد سلطات قائلا: "إذا تبين بعد إجراء المسحات أن النتيجة سلبية هذا ليس معناه التخلي عن الإجراءات الاحترازية، ويجب أن تكون التدريبات في أماكن سبق تطهيرها وسط إجراءات طبية مشددة".
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