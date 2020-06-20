بالفيديو.. النني يصنع في خماسية بشكتاش أمام دينيزليسبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساهم المحترف المصري محمد النني لاعب وسط بشكتاش في فوز فريقه على مضيفه دينيزليسبور بخمسة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الـ28 من الدوري التركي مساء اليوم السبت.

وحافظ النني على مقعده في التشكيل الأساسي لبشكتاش وخاض المباراة كاملة.

وتمكن صاحب الـ27 عاما من صناعة الهدف الخامس الأخير لبشكتاش، بعدما مرر كرة متقنة إلى عبد الله ديابي داخل المنطقة، ليودعها المهاجم المالي في شباك دينيزليسبور بالدقيقة الـ78.

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تقدم بوراك يلماز بهدف لبشكتاش في الدقيقة العاشرة لكن اوسكار أدرك التعادل لدينيزليسبور في الدقيقة 53.

وأضاف جوكان جونول وجورج كيفين وادم لياييتش وعبد الله ديابي أربعة أهداف لبشكتاش في الدقائق 60 و67 و75 و78.

وبهذا الفوز، يرفع بشكتاش رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس في الدوري التركي، فيما تجمد رصيد دينيزليسبور عند 31 نقطة في المرتبة الـ12 بجدول الترتيب.