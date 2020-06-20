جالاتا سراي يجهز عرضا لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية تركية، أن نادي جالاتا سراي التركي بصدد التقدم بعرض رسمي لأستون فيلا الإنجليزي للتعاقد مع لاعبه محمود حسن "تريزيجيه"
وذكرت قناة أي سبور التركية في تقرير اليوم، السبت، أن جالاتا سراي لم ييأس من عدم التعاقد مع تريزيجيه في ظل اهتمام سابق به خلال الموسم الماضي.
وأوضحت القناة أن الفريق التركي يجهز حاليًا العرض الذي سيتقدم به لأستون فيلا والذي سيطلب خلاله استعارة تريزيجيه لمدة موسم واحد فقط.
وشارك تريزيجيه كبديل مع أستون فيلا خلال المباراة الأولى للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد عودته من فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن جالاتا سراي حاول ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لا أن اللاعب رحل إلى إنجلترا للانضمام لناديه الحالي.
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