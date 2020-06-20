استعدادا لاستئناف التدريبات.. بيراميدز يجري المسحة الأولى للاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خضع لاعبو بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي وباقي أفراد الفريق لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا، استعدادا لعودة النشاط الرياضي والتدريبات بعد قرار وزارة الشباب والرياضة والحكومة باستئناف الكرة من جديد.

وخضع جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى، قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم 25 يوليو المقبل.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن الدولة تتحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.من جانبه، قال هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز: "أتقدم بالشكر لكل القائمين على قرار عودتنا سريعا بداية من المدير التنفيذي للنادي وطبيب الفريق والطاقم الطبي والإداري والقائمين على الاستاد".

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وتابع: "أتقدم بالشكر لكل القائمين على قرار عودتنا سريعا بداية من المدير التنفيذي للنادي وطبيب الفريق والطاقمين الإداري والطبي، والقائمين على الاستاد".

وأوضح: "بيراميدز كان سباقا في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي".

وكشف: "بدأنا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بعد قرار العودة بعمل مسحات للاعبين وطاقم الفريق".

وأكمل: "كان من الضروري البدء في تلك الإجراءات سريعا وتنفيذ بروتوكول اتحاد كرة القدم للاستعداد لعودة النشاط الرياضي في مصر وفي إفريقيا".

وأتم قائلا: "سلامة الفريق أهم من قرار العودة لذلك نحن نستعد بشكل جيد وفقا للإجراءات الاحترازية المحدد مسبقا".