محمد عودة: فزنا على الأهلي في نهائي 2004 بسبب مانويل جوزيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح محمد عودة لاعب المقاولون العرب السابق بأن استهانة مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي بهم في نهائي الكأس 2004 وكانت السبب في تحقيقهم اللقب.
وقال عودة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "أعتقد أن مانويل جوزيه كان هو السبب في فوزنا بالكأس عام 2004، لأنه اعتبر أننا فريق درجة ثانية سيكون من السهل الفوز عليه ولم يستعد بالشكل الجيد."
وتابع: "أجرى التبديلات الثلاثة بين الشوطين ولم يحترم المقاولون العرب، فتعرض أمير عبدالحميد للإصابة ولعب شادي محمد كحارس مرمى بدلًا منه وتسبب في هدف بالخطأ بمرمى الأهلي وفزنا في المباراة."
وخسر الأهلي نهائي كأس مصر 2004 أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1، ليفوز ذئاب الجبل باللقب وهم في دوري الدرجة الثانية تحت قيادة المدير الفني المخضرم حسن شحاتة.
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