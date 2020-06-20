فليك مدرب بايرن ميونخ : سعداء بالفوز ونركز على مباراتنا القادمة أمام فولفسبورج

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن سعادته الكبيرة، بعد فوز فريقه على فرايبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال الجولة الثالثة والثلاثين، من منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا".

وأضاف فليك في تصريحاته عقب نهاية المباراة:" هدفنا دائمًا،

لفرض سيطرتنا، وصناعة فرص وجعل المنافس تحت الضغط، بشكل مستمر، سعيد للغاية بما يقدمه الفريق من أداء، ونجاحنا في تحويل الفرص إلى أهداف".

وتابع مدرب بايرن ميونخ:" من المهم أن

نحافظ على إيقاعنا حتى نهاية المسابقة ، نريد الاستفادة من المباريات المتبقية وخوض تحديات قادمة، نتيجة اليوم رائعة ونسعى لتحقيق المزيد".

وتوج بايرن ميونخ بقلب البوندسليجا بشكل رسمي في الجولة الماضية، بعد وصوله إلى النقطة 76 وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط مع بوروسيا دورتموند وتبقى جولتين حينها على نهاية الموسم.