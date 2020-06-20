رسميا .. اتحاد السلاح يستأنف نشاطه أول اغسطس المقبل

عقد مجلس إدارة اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى اجتماعا عبر تطبيق زووم بمشاركة كل اعضاء المجلس والمدير التنفيذي للاتحاد عصام فاروق واستمر لاكثر من ساعتين وانتهى منذ قليل . وشهد الاجتماع فى بدايته مشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى حيث حرص المجلس برئاسة عبد المنعم الحسينى على دعوته لاطلاعه على خطة الاتحاد لاستئناف نشاط اللعبة.

واشاد صبحى بما قدمه الاتحاد طوال الفترة الماضية قبل توقف النشاط والنجاح الذى تحقق سواء فى تنظيم اكبر البطولات الدولية والعالمية والنجاح الفنى فى تأهل معظم المنتخبات الوطنية للسلاح للدورة الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020 مطالبا بالمزيد والمزيد لرفع اسم مصر عاليا فى اللعبة.

واثنى المجلس على الدعم الكبير من وزير الشباب والرياضة ولولاه ما تحقق هذا النجاح.

واستعرض المجلس فى اجتماعه بمشاركة اللجان الفنية والمسابقات والحكام والمدير الفنى للمنتخبات الوطنية ماهر حمزة الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضى وقرر استئناف نشاط

وتقرر أن يستأنف لاعبو المنتخبات الوطنية تدريباتهم فى انديتهم داخل المحافظات التابعين لها فى المرحلة الأولى وتحت اشراف كامل ومتابعة من الاتحاد .

كما تقرر أن يقوم اتحاد السلاح بالاشراف على اتخاذ وتنفيذ الاندية التابعة له كافة الإجراءات الاحترازية فى تدريبات لاعبيها .

كما تقرر مخاطبة الاتحاد الدولى للسلاح لاستئناف النشاط الدولى اعتبارا من نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2020 التى ستقام فى صيف 2021 . تنظيم اكبر البطولات الدولية والعالمية والنجاح الفنى فى تأهل معظم المنتخبات الوطنية للسلاح للدورة الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020 مطالبا بالمزيد والمزيد لرفع اسم مصر عاليا فى اللعبة.واثنى المجلس على الدعم الكبير من وزير الشباب والرياضة ولولاه ما تحقق هذا النجاح.واستعرض المجلس فى اجتماعه بمشاركة اللجان الفنية والمسابقات والحكام والمدير الفنى للمنتخبات الوطنية ماهر حمزة الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط الرياضى وقرر استئناف نشاط رياضة السلاح اعتبارا من بداية شهر اغسطس المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لعودة النشاط .وتقرر أن يستأنف لاعبو المنتخبات الوطنية تدريباتهم فى انديتهم داخل المحافظات التابعين لها فى المرحلة الأولى وتحت اشراف كامل ومتابعة من الاتحاد .كما تقرر أن يقوم اتحاد السلاح بالاشراف على اتخاذ وتنفيذ الاندية التابعة له كافة الإجراءات الاحترازية فى تدريبات لاعبيها .كما تقرر مخاطبة الاتحاد الدولى للسلاح لاستئناف النشاط الدولى اعتبارا من نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2020 التى ستقام فى صيف 2021 .

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. اتحاد السلاح يستأنف نشاطه أول اغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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