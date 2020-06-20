بعد انضمام أري بابل وأقتراب حمزة المثلوثي.. صفقات الزمالك تشعل التريندات

تصدرت على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" مصر، مساء اليوم، تريندات بعنوان " أري بابل"، الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق أول أغسطس، المنضم حديثًا لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، و"حمزة المثلوثي"، لاعب الصفاقسي التونسي، والمرشح للانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال الأيام القادمة، وذلك لبحث جماهير الزمالك عن مهارات وأهداف الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق.

كشف أري بابل، خلال حديثة لصحفية "أس" الإسبانية، عن توقيعه لعقود انضمامي لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات إلكترونيًا، مؤكدًا أنه كان يرغب في الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، وأنه سعيد لانتهاء المفاوضات بنجاح.

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ووصف "بابل"، صاحب الـ " 26 عامًا"، طريقة المفاوضات خلال الفترة السابقة، قائلًا:" مسؤولو الزمالك كانوا رائعين معنا أثناء المفاوضات وتأخير توقيعي حتى أمس الخميس ليس له علاقة بالمقابل المادي لأنها أمور متفق عليها منذ أكثر من 10 أيام".

يتمتع لاعب الزمالك الجديد أري بابل، بقتدرته على الاعب في أكثر من مركز، ولعل أبرزهم" الجناح الأيسر، والأيمن، والمهاجم الصريح، والمهاجم المتأخر"، وفيما يلي ننشر أهداف ومهارات أري بابل، كما لاعب.

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على الجانب الأخر، اقترب حمزة المثلوثي، جناح نادي الصفاقسي التونسي، من التوقيع لنادي الزمالك من التعاقد ، خلال

فترة الانتقالات الصيفية، مما جعل جماهير الزمالك تبحث عن مهاراته وأرقامه التي حققها بالدوري التونسي.

وكانت قد أكدت تقارير صحفية محلية، أن الأمور تمت بين الزمالك وبين حمزة المثلوثي، الذي سينتقل للفريق الأبيض في صفقة انتقال حر على أن يتنازل عن مستحقات 6 شهور إلى ناديه.

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وكشفت صحيفة الصحافة التونسية، اليوم السبت، عن موعد انضمام حمزة المثلوثي، إلى صفوف الزمالك، مؤكدًا أنه سوف ينضم بعد مشاركته في معسكر المنتخب التونسي الجاري حاليًا، مع فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك.

شارك حمزة المثلوثي مع الصفاقسى، هذا الموسم 2019 -2020، في 14 مباراة، أحرز خلالهم هدفين وصنع ثلاثة أهداف، بينما شارك مع الصفاقسي بشكل عام في 99 مباراة أحزر خلالهم 7 أهداف، وصنع 15 هدفًا.