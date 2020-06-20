اجتماع طارئ لمجلس ادارة نادى طنطا

قرر فايز عريبى رئيس نادى طنطا عقد اجتماع طارئ لمجلس ادارة النادي لبحث كيفية الاستعداد لعودة النشاط الرياضى كما دعى اللجنة الصحية والأجهزه التنفيذيه بالنادي لنفس الاجتماع الذي سيكون بعد غدا الإثنين المقبل بمقر النادي. لنفس الاجتماع الذي سيكون بعد غدا الإثنين المقبل بمقر النادي. ومن المنتظر وذلك لبحث ترتيبات عودة النشاط الرياضي طبقا لتوجيهات الدولة ، وكيفية التعامل وتدريب العاملين على كيفية تعقيم الملاعب والاجهزه الرياضيه وإرشاد الجميع الى طرق الوقايه خلال الفترة القادمة يذكر أن الدولة قد أتخذت عدة قرارات منذ ثلاثة أشهر منها أغلاق. لتوجيهات الدولة ، وكيفية التعامل وتدريب العاملين على كيفية تعقيم الملاعب والاجهزه الرياضيه وإرشاد الجميع الى طرق الوقايه خلال الفترة القادمة يذكر أن الدولة قد أتخذت عدة قرارات منذ ثلاثة أشهر منها أغلاق.

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