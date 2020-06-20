محمد عودة يطالب طاهر محمد طاهر بتغيير عقليته حال انضمامه للأهلي

طالب محمد عودة مدرب بتروجت السابق، طاهر محمد طاهر نجم المقالون العرب، بتغيير عقليته في حال انضمامه للنادي الأهلي.

وقال عودة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، "طاهر محمد طاهر يمتلك امكانيات فنية

وبدنية كبيرة للغاية، ستفيد النادي الأهلي".

وأضاف " ينبغي على طاهر محمد تغيير عقليته في حال انتقاله للنادي الأهلي، أي أن القلعة الحمراء تلعب على حصد البطولات والألقاب ولا

يصح أن تتألق في عدد من المباريات وتختفي في مباريات أخرى".

وأردف " أنصح طاهر محمد بأن يكون طموحاته كبيرة، وكنت أود أن يحترف خارجيًا".

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يذكر أن محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أعلن في وقت سابق رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع طاهر محمد طاهر في الانتقالات المقبلة.