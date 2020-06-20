نجم المقاولون السابق : محمد صلاح فضّل الاحتراف الخارجي على الانضمام للنادي الأهلي

أكد محمود عودة نجم المقاولون العرب السابق، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي فضّل الاحتراف الأوروبي على الانضمام للنادي الأهلي.

وقال عودة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، "

محمد عادل فتحي المشرف العام على المقاولون العرب أخبر محمد صلاح برغبة النادي الأهلي في ضمه، لكن صلاح رد برغبته في الاحتراف الخارجي".

وأضاف محمد عودة مدرب بتروجت السابق، أن حسام حسن أصعب مدرب واجهه خلال مسيرته التدريبية، بالإضافة إلى سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز والإسماعيلي السابق.

كما أكد عودة أنه أكثر لاعب حصل على بطولات من خارج ناديي الزمالك والأهلي، مشيرًا أنه حصل على خمس بطولات وخسر أربع نهائيات.