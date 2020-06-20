محمد عودة يكشف السبب وراء تتويج المقاولون العرب بكأس مصر 2004

قال محمد عودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، إن الثقة الزائدة للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، كانت السبب في تتويج المقاولون العرب بلقب كأس مصر عام 2004.

وتوج المقاولون العرب بكأس مصر عام 2004 بعد تغلبه على الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليصبح المقاولون العرب

أول نادٍ مصري يتوج بكأس مصر وهو يلعب في دوري القسم الثاني.

وقال عودة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، " أرى أن مانويل جوزيه مدرب الأهلي في ذلك الوقت، استهان بالمقاولون العرب، كونه

كان يلعب في دوري الدرجة الثانية".

وأضاف " لذلك أعتقد أن مانويل جوزيه السبب الرئيسي في تتويج المقاولون العرب بكأس مصر، بسبب ثقته الزائدة أثناء مواجهتنا".

Advertisements

وأوضح مدرب بتروجت السابق " مانويل جوزيه لم يحترم المقاولون العرب، فأجرى التبديلات الثلاث المسموح بها بين شوطي المباراة، قبل أن يغادر أمير عبدالحميد حارس الأهلي أرضية الملعب نظرًا لإصابته ويلعب المدافع شادي محمد كحارس مرمى".