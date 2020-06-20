بالصور.. بيراميدز يجري المسحة الأولى للاعبيه استعداداً لاستئناف التدريبات

خضع لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي وباقي أفراد الفريق لاختبار المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا استعدادا لعودة النشاط الرياضي والتدريبات بعد قرار وزارة الشباب والرياضة والحكومة باستئناف الكرة من جديد.

وخضع جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.







باستئناف الكرة من جديد.وخضع جميع أفراد النادي لاختبار المسحة الأولى قبل إجراء مسحة ثانية بعد أيام يتحدد بناء على نتيجتها موعد العودة للتدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري المحدد لها يوم ٢٥ يوليو المقبل.وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.

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