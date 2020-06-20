تشكيل اتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الاسباني

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه أمام بلد الوليد خلال المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا ". جاء تشكيل اتلتيكو مدريد لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: يان اوبلاك

في الدفاع: سانشيز، هيرميسو ، خيمينيز، تريبييه

في خط الوسط: هيريرا، توماس بارتي، ليمار، ماركوس يورينتي.

في الهجوم: جواو فيلكس، ألفارو موراتا.

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