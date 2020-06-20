رياضة | فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدير الفني للأهلي رينيه فايلر، عن غضبه بعد تعثر إدارة الققلعة الحمراء في المفاوضات مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لضم الأوروجواياني جاستون سيرينو.

كما أن إدارة النادي الأهلي أبلغوا فايلر ، بتعثر مفاوضات جاستون سيرينو، في ظل تمسك إدارة نادي صن داونز بخدمات اللاعب ، بطلب من المدير الفني بيتسو موسيماني، الذي يرفض بشكل قاطع التفريط في اللاعب ، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري.

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ورغم ذلك طلب فايلر البحث عن بديل بنفس مواصفات سيرينو ، يجيد في مركز الجناح وصناعة اللعب ، لتعويض الفشل في إتمام هذه الصفقة.

وقام مدير التعاقدات بالأهلي أمير توفيق، بتجهيز قائمة تضم عددا من اللاعبين لعرضهم على فايلر ، بعد عودته من سويسرا.

وصرح مدرب فريق صن داونز موسيماني في وقت سابق ، بأنه يرفض رحيل سيرينو مهما كانت المغريات المالية، التي سيقدمها النادي الأهلي.