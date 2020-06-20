رياضة | الدوري اليوناني.. كوكا يدخل قائمة أولمبياكوس أمام باناثينايكوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري اليوناني.. كوكا يدخل قائمة أولمبياكوس أمام باناثينايكوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لفريق أولمبياكوس بيدرو مارتينز عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة باناثينايكوس غدا الأحد على ملعب كارايسكاكيس لحساب الجولة الثالثة من التصفيات النهائية لتحديد بطل دوري السوبر اليوناني.

ودخل أحمد حسن كوكا في قائمة اللاعبين استعدادا للمباراة، حيث ضم بيدرو 22 لاعبا وهم :

يالذكر أن نادي أولمبياكوس يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد أن فاز في الجولة الأولى على باوك سالونيكا بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية على أريس سالونيكا بثلاثة أهداف لهدف.