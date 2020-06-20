رياضة | بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع برمنجهام بالتشامبيونشيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يتعادل مع برمنجهام بالتشامبيونشيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ولفرهامبتون واندرارز فوزًا غاليًا على مضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجلس الجناح الإسباني السريع على مقاعد البدلاء في قرار مفاجئ لكنه شارك في الدقيقة 64 وأنعش دخوله المباراة التي شابها الملل أمام مدرجات خالية بإستاد لندن.

وانطلق تراوري في الجناح وأرسل كرة عرضية رائعة حولها راؤول خيمنيز برأسه في الشباك بعد 73 دقيقة.

واشترك تراوري مجددا في تحرك انتهى بتسديدة مذهلة من البديل الآخر بيدرو نيتو بقدمه اليسرى في الشباك ليحسم ولفرهامبتون الانتصار الذي وضعه في المركز السادس برصيد 46 نقطة متساوياً مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.